Клопп впервые вылетел с «Ливерпулем» в еврокубках. Три раза он выводил команду в финал

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Атлетико» (0:1, 2:3).
«Красные» впервые вылетели в еврокубках при главном тренере Юргене Клоппе.
Два раза подряд до этого немец выводил «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, в прошлом году победил в турнире.
В сезоне-2015/16 команда Клоппа в финале Лиги Европы уступила «Севилье» (1:3), а в АПЛ заняла восьмое место и не играла в еврокубках в сезоне-2016/17.
«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ – 3:2 в пользу гостей благодаря дублю Льоренте в экстратаймах