Клопп впервые вылетел с «Ливерпулем» в еврокубках. Три раза он выводил команду в финал

выбыл из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Атлетико» (0:1, 2:3).

«Красные» впервые вылетели в еврокубках при главном тренере .

Два раза подряд до этого немец выводил «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, в прошлом году победил в турнире.

В сезоне-2015/16 команда Клоппа в финале уступила «Севилье» (1:3), а в АПЛ заняла восьмое место и не играла в еврокубках в сезоне-2016/17.

«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ – 3:2 в пользу гостей благодаря дублю Льоренте в экстратаймах