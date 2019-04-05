Директор «Магнитки»: «Воробьев продолжит работу, у него есть план вывода команды из затяжного кризиса»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Виктор Рашников КХЛ Сергей Ласьков Хоккей

Директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Илья Воробьев останется на посту главного тренера клуба.

«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом – Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего.

Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга». 

К нему как к специалисту есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — заявил Ласьков. 

Воробьев вернулся в «Магнитку», с которой в роли главного тренера выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году, по ходу текущего сезона.

Клуб вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в серии «Барысу» (1–4).

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