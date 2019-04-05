Директор «Магнитки»: «Воробьев продолжит работу, у него есть план вывода команды из затяжного кризиса»

Директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Илья Воробьев останется на посту главного тренера клуба.

«Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом – Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего.

Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга».

К нему как к специалисту есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — заявил Ласьков.

Воробьев вернулся в «Магнитку», с которой в роли главного тренера выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году, по ходу текущего сезона.

Клуб вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив в серии «Барысу» (1–4).