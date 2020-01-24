«Рома» не полетит в Испанию на игру с «Севильей». Местные власти не разрешили посадку самолета

Первый матч 1/8 финала «Севилья» – «Рома», скорее всего, будет перенесен.

Римская команда не полетит на игру в Испанию, так как не получила разрешение от местных властей на посадку самолета.

В ближайшее время УЕФА сообщит подробности по поводу проведения игры, которая должна была пройти 12 марта в Севилье без зрителей.

Ранее на игру Лиги Европы с «Интером» в Милан отказался лететь «Хетафе».

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей