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    Власти Сан-Франциско ограничили посещение массовых мероприятий – не более 1000 человек, «Голден Стэйт» сыграет с «Нетс» без болельщиков

    Теги Голден Стэйт НБА коронавирус Баскетбол

    Власти Сан-Франциско приняли решение об ограничении посещения массовых мероприятий в городе из-за вспышки коронавируса. В ближайшие две недели будут отменены все мероприятия, численность которых превысит 1000 человек. 

    Под запрет попадает «Голден Стэйт». Уже известно, что команда проведет ближайший матч с «Бруклином» (12 марта) без болельщиков. 

    Ранее власти города просили «Уорриорз» отменить игры в связи со вспышкой коронавируса. Клуб проигнорировал рекомендацию властей.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала пандемией ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19).

    Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?

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