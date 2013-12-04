Власти Сан-Франциско ограничили посещение массовых мероприятий – не более 1000 человек, «Голден Стэйт» сыграет с «Нетс» без болельщиков

Власти Сан-Франциско приняли решение об ограничении посещения массовых мероприятий в городе из-за вспышки коронавируса. В ближайшие две недели будут отменены все мероприятия, численность которых превысит 1000 человек.

Под запрет попадает . Уже известно, что команда проведет ближайший матч с «Бруклином» (12 марта) без болельщиков.

Ранее власти города просили «Уорриорз» отменить игры в связи со вспышкой коронавируса. Клуб проигнорировал рекомендацию властей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала пандемией ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19).

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?