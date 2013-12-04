НБА. «Денвер» в гостях у «Далласа», «Оклахома-Сити» принимает «Юту» и другие матчи

В рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.
«Даллас» на домашнем паркете принимает «Денвер». «Юта» играет против «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
- Шарлотт
- Грэм (0), Коди Мартин (0), Бриджес (0), Вашингтон (0), Зеллер (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 12 марта, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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