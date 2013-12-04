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Sports.ru NBA

    НБА. «Денвер» в гостях у «Далласа», «Оклахома-Сити» принимает «Юту» и другие матчи

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    В рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

    «Даллас» на домашнем паркете принимает «Денвер». «Юта» играет против «Оклахома-Сити».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Детройт 37:30 (2 четверть)
    Дата проведения
    12 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью
    Филадельфия
    Харрис (7), Хорфорд (7), Милтон (4), Эмбиид (4), Ричардсон (2).
    Детройт
    Михайлюк (11), Вуд (7), Макер (3), Найт (0), Снелл (0).

    Атланта – Нью-Йорк 0:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 марта, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (0), Хертер (0), Хантер (0), Коллинз (0), Дедмон (0).
    Нью-Йорк
    Пэйтон (0), Барретт (0), Харклесс (0), Рэндл (0), Гибсон (0).

    Майами – Шарлотт 3:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью
    Майами
    Нанн (0), Робинсон (0), Джонс (0), Хилл (0), Адебайо (0).
    Шарлотт
    Грэм (0), Коди Мартин (0), Бриджес (0), Вашингтон (0), Зеллер (0).

    Оклахома-Сити – Юта
    Дата проведения
    12 марта, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Денвер
    Дата проведения
    12 марта, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    12 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Некоторые игроки программируют себя на провал». Умение справляться с давлением – ключевое качество чемпиона (его тренируют)

    Ого, чемпион НБА написал песню для Джастина Бибера. Он учился по ютуб-роликам и выпустил полноценный альбом

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