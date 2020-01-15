Льоренте забил «Ливерпулю» после ошибки вратаря Адриана

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (1:2, дополнительное время).

Испанский хавбек отличился на 97-й минуте встречи после ошибки вратаря англичан .

Адриан неудачно выбил мяч, подарив его игроку мадридцев Жоау Феликсу, который отдал голевой пас на Льоренте.

Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропускает матч из-за травмы.

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