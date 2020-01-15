Льоренте забил «Ливерпулю» после ошибки вратаря Адриана

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Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:2, дополнительное время).

Испанский хавбек отличился на 97-й минуте встречи после ошибки вратаря англичан Адриана Кастильо.

Адриан неудачно выбил мяч, подарив его игроку мадридцев Жоау Феликсу, который отдал голевой пас на Льоренте.

Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропускает матч из-за травмы.

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