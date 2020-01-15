Кокорин набрал 4 (3+1) очка в 3 матчах за «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин увеличил счет в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (3:0, второй тайм).
На 35-й минуте форвард реализовал пенальти, назначенный после фола защитника «Оренбурга» Сергея Терехова на нападающем «Сочи» Антоне Заболотном.
На 63-й минуте Кокорин отличился после передачи Кристиана Нобоа.
Эти мячи стали для Кокорина вторым и третьим в трех матчах за «Сочи». В прошлой игре он также отметился голевой передачей.
Следить за ходом игры между «Сочи» и «Оренбургом» вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.
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