Кокорин набрал 4 (3+1) очка в 3 матчах за «Сочи»

Нападающий «Сочи» увеличил счет в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против (3:0, второй тайм).

На 35-й минуте форвард реализовал пенальти, назначенный после фола защитника «Оренбурга» Сергея Терехова на нападающем «Сочи» .

На 63-й минуте Кокорин отличился после передачи Кристиана Нобоа.

Эти мячи стали для Кокорина вторым и третьим в трех матчах за «Сочи». В прошлой игре он также отметился голевой передачей.

Следить за ходом игры между «Сочи» и «Оренбургом» вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

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