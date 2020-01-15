Деспотович после 1:5 от «Сочи»: «Зачем нам сдавать матч? «Оренбургу» нужны очки»

Нападающий Джордже Деспотович высказался о поражении от «Сочи» (1:5) в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

— Что сказать, такое бывает. Лучше проиграть один раз 5:1, чем пять раз со счетом 1:0.

— Ваш разгром начался с автогола Тимура Аюпова. Удивительно полузащитник забил мяч головой в свои ворота. Он как-то объяснил это?

— В футболе все бывает, в том числе и автогол. Все могут ошибаться.

— Такой нелепый гол подкосил вас?

— Если бы мы реализовали свой первый голевой момент и повели в счете, игра бы была явно другой. Бывает.

— Вы же понимаете, что этот автогол дает повод упрекнуть «Оренбург» в сдаче матча «Сочи»?

— Зачем нам сдавать матч? Нам нужны очки, и мы хотим остаться в Премьер-лиге. У нас были хорошие моменты. Забей мы первыми, и это была бы совсем другая игра.

— перешел к южанам. Как отнеслись к такому поведению тренера?

— Каждый из нас профессионал, и каждый ищет, где ему лучше. Федотов в этом матче показал, что нас хорошо знает, наши лучшие стороны.

— Ближайший матч у вас дома со «Спартаком». Скажется ли разгром от «Сочи» на следующей встрече?

— Нас нелегко обыграть дома. Любой команде, которая к нам приезжает, будет тяжело, – сказал Деспотович.

«Оренбург» имеет 23 очка и занимает 11-е место в таблице чемпионата России, а «Сочи» поднялся с последнего места на 14-е, набрав 21 очко.

«Сочи» уничтожил «Оренбург», но по голам есть вопросы. Посмотрите и скажите: они не кажутся вам странными?