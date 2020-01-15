РПЛ представила календарь до конца сезона. ЦСКА сыграет со «Спартаком» 12 апреля, «Краснодар» примет «Зенит» 19-го

Тинькофф РПЛ представила расписание матчей до конца сезона.
24-й тур
4 апреля
«Спартак» – «Уфа» – 14:00
«Рубин» – «Локомотив» – 16:30
«Ростов» – «Арсенал» – 19:00
5 апреля
«Урал» – «Тамбов» – 11:30
«Зенит» – «Крылья Советов» – 14:00
«Ахмат» – «Сочи» – 14:00
«Оренбург» – «Краснодар» – 16:30
«Динамо» – ЦСКА – 19:00
25-й тур
10 апреля
«Уфа» – «Рубин» – 17:30
11 апреля
«Оренбург» – «Урал» – 11:30
«Сочи» – «Динамо» – 14:00
«Ростов» – «Краснодар» – 16:30
«Локомотив» – «Крылья Советов» – 19:00
12 апреля
«Тамбов» – «Зенит» – 14:00
«Арсенал» – «Ахмат» – 16:30
ЦСКА – «Спартак» – 19:30
26-й тур
17 апреля
«Локомотив» – «Сочи» – 19:30
18 апреля
«Уфа» – «Урал» – 11:30
«Рубин» – «Оренбург» – 14:00
«Ахмат» – ЦСКА – 16:30
«Динамо» – «Арсенал» – 19:00
19 апреля
«Крылья Советов» – «Ростов» – 14:00
«Краснодар» – «Зенит» – 16:30
«Спартак» – «Тамбов» – 19:00
27-й тур
25 апреля
«Ростов» – «Уфа» – 14:00
«Арсенал» – «Крылья Советов» – 14:00
«Тамбов» – «Ахмат» – 16:30
«Рубин» – «Краснодар» – 19:00
26 апреля
«Оренбург» – ЦСКА – 11:30
«Урал» – «Динамо» – 14:00
«Спартак» – «Локомотив» – 16:30
«Зенит» – «Сочи» – 19:00
28-й тур
1 мая
«Ахмат» – «Зенит» – 14:00
«Краснодар» – «Урал» – 16:30
«Сочи» – «Спартак» – 19:00
2 мая
«Оренбург» – «Ростов» – 14:00
«Локомотив» – «Уфа» – 16:30
«Арсенал» – «Тамбов» – 19:00
3 мая
«Динамо» – «Крылья Советов» – 16:30
ЦСКА – «Рубин» – 19:00
29-й тур
6 мая
«Урал» – «Арсенал» – 17:30
«Тамбов» – «Сочи» – 17:30
«Зенит» – «Оренбург» – 19:30
«Спартак» – «Ахмат» – 19:30
11 мая
«Рубин» – «Ростов» – 14:00
«Уфа» – «Динамо» – 14:00
«Крылья Советов» – «Краснодар» – 16:30
«Локомотив» – ЦСКА – 19:00
30-й тур
17 мая
«Ростов» – «Зенит» – 14:00
«Краснодар» – «Ахмат» – 14:00
ЦСКА – «Тамбов» – 14:00
«Динамо» – «Оренбург» – 14:00
«Рубин» – «Спартак» – 14:00
«Крылья Советов» – «Сочи» – 14:00
«Уфа» – «Арсенал» – 14:00
«Урал» – «Локомотив» – 14:00