РПЛ представила календарь до конца сезона. ЦСКА сыграет со «Спартаком» 12 апреля, «Краснодар» примет «Зенит» 19-го

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Тинькофф РПЛ представила расписание матчей до конца сезона.

24-й тур

4 апреля

«Спартак» – «Уфа» – 14:00

«Рубин» – «Локомотив» – 16:30

«Ростов» – «Арсенал» – 19:00

5 апреля

«Урал» – «Тамбов» – 11:30

«Зенит» – «Крылья Советов» – 14:00

«Ахмат» – «Сочи» – 14:00

«Оренбург» – «Краснодар» – 16:30

«Динамо» – ЦСКА – 19:00
                            
25-й тур

10 апреля

«Уфа» – «Рубин» – 17:30

11 апреля

«Оренбург» – «Урал» – 11:30

«Сочи» – «Динамо» – 14:00

«Ростов» – «Краснодар» – 16:30

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 19:00

12 апреля

«Тамбов» – «Зенит» – 14:00

«Арсенал» – «Ахмат» – 16:30

ЦСКА – «Спартак» – 19:30
                            
26-й тур

17 апреля

«Локомотив» – «Сочи» – 19:30

18 апреля

«Уфа» – «Урал» – 11:30

«Рубин» – «Оренбург» – 14:00

«Ахмат» – ЦСКА – 16:30

«Динамо» – «Арсенал» – 19:00

19 апреля

«Крылья Советов» – «Ростов» – 14:00

«Краснодар» – «Зенит» – 16:30

«Спартак» – «Тамбов» – 19:00

27-й тур

25 апреля

«Ростов» – «Уфа» – 14:00

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 14:00

«Тамбов» – «Ахмат» – 16:30

«Рубин» – «Краснодар» – 19:00

26 апреля

«Оренбург» – ЦСКА – 11:30

«Урал» – «Динамо» – 14:00

«Спартак» – «Локомотив» – 16:30

«Зенит» – «Сочи» – 19:00
                            
28-й тур

1 мая

«Ахмат» – «Зенит» – 14:00

«Краснодар» – «Урал» – 16:30

«Сочи» – «Спартак» – 19:00

2 мая

«Оренбург» – «Ростов» – 14:00

«Локомотив» – «Уфа» – 16:30

«Арсенал» – «Тамбов» – 19:00

3 мая

«Динамо» – «Крылья Советов» – 16:30

ЦСКА – «Рубин» – 19:00
                            
29-й тур

6 мая

«Урал» – «Арсенал» – 17:30

«Тамбов» – «Сочи» – 17:30

«Зенит» – «Оренбург» – 19:30

«Спартак» – «Ахмат» – 19:30

11 мая

«Рубин» – «Ростов» – 14:00

«Уфа» – «Динамо» – 14:00

«Крылья Советов» – «Краснодар» – 16:30

«Локомотив» – ЦСКА – 19:00

30-й тур

17 мая

«Ростов» – «Зенит» – 14:00

«Краснодар» – «Ахмат» – 14:00

ЦСКА – «Тамбов» – 14:00

«Динамо» – «Оренбург» – 14:00

«Рубин» – «Спартак» – 14:00

«Крылья Советов» – «Сочи» – 14:00

«Уфа» – «Арсенал» – 14:00

«Урал» – «Локомотив» – 14:00

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