😷Серия А официально приостановлена из-за коронавируса

Проведение матчей чемпионата Италии официально приостановлено.

«Серия А официально приостанавливается. Мы делаем паузу, но уже ждем возвращения. Все будет хорошо», – сообщает официальный твиттер турнира.

Ранее несколько матчей первенства из-за распространения коронавируса прошли без зрителей.

Однако в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные мероприятия в стране будут приостановлены.

Также появилась информация, что в Италии изучают варианты завершения сезона из-за коронавируса: не вручать скудетто, завершить по актуальной таблице или провести плей-офф.

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей