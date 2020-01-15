Матчи 29-го тура РПЛ пройдут 6 и 11 мая из-за празднования 75-й годовщины победы в ВОВ

Тинькофф РПЛ представила календарь матчей до конца сезона.

В заявлении лиги сказано, что матчи 29-го тура чемпионата России пройдут 6 и 11 мая.

«В 29-м туре Тинькофф российской Премьер-лиги матчи пройдут 6 и 11 мая в связи с проведением крупномасштабных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сообщает пресс-служба лиги.

До этого сезона тур, выпадавший на эти даты торжеств, так не разбивали. Обычно игры проходили с 10 по 12 мая.

Отметим, что в 2018 году 9 мая прошел финал Кубка России, в котором встретились «Тосно» и курский «Авангард» (2:1).

РПЛ представила календарь до конца сезона. ЦСКА сыграет со «Спартаком» 12 апреля, «Краснодар» примет «Зенит» 19-го