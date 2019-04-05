НХЛ о коронавирусе: «Консультируемся с врачами и рассматриваем все варианты»

НХЛ выступила с заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом, затронувшим множество соревнований во всем мире.

знает о решении НБА прервать на неопределенный срок проведение чемпионата в связи с положительным результатом на коронавирус у одного из баскетболистов.

продолжает консультации с врачами и рассматривает все возможные варианты развития событий. Завтра мы опубликуем новую информацию», – говорится в заявлении лиги.

Матч «Коламбус» – «Питтсбург» пройдет без зрителей из-за коронавируса