Доменико Тедеско: «У меня есть карта «Тройка», пару раз ездил в метро. Станции – как музеи»

Главный тренер Доменико Тедеско ответил на вопросы о жизни в Москве.

– Что в России отличается от Германии, что для вас было неожиданным, кроме, конечно, холодной зимы?

– Качество и количество возможностей в городе, рестораны. Конечно, Красная площадь, это история. Меня это удивило. Это отличный город. Независимо от холода – скоро будет снова тепло.

Тут очень много возможностей. Люди, как вначале кажется, закрыты. Потом вы начинаете говорить и видите, что из себя представляет человек. Просто потрясающе, насколько тут сердечные люди.

– Неожиданно было для вас, что люди хмурые на улице, не улыбаются?

– Да, больше, чем в Германии, Италии или Испании, не знаю…

– Насколько хорошо вообще знаете Москву? Вы ходите в те рестораны, о которых говорили? Были ли вы в метро?

– Я пару раз ездил. У меня есть карта «Тройка», с помощью которой…

– Автобусы, метро, троллейбусы.

– Точно. Это особенная история, так как станции прекрасны, надо сказать. Это почти как в музее. В то же время мы стараемся использовать вечера вне отеля, чтобы пойти поесть. Вне стадиона, вне клуба.

– Сейчас вы живете в гостинице в центре?

– Да.

– И планируете там продолжать жить?

– Пока другого плана нет. Нас это устраивает. Чтобы добраться на стадион утром, нужно полчаса, если ехать в нормальное время. Окей, – ответил тренер.