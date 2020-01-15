Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико». Текстовый онлайн тоже есть

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Атлетико».

Первая игра в Мадриде завершилась минимальной победой испанской команды.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире👇 Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Ливерпуль Англия – Атлетико Испания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 марта, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛиверпульАдриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.
АтлетикоОблак, Фелипе, Триппьер, Савич, Лоди, Сауль, Томас, Корреа, Коке, Жоау Феликс, Диего Коста.

Первый матч – 0:1.

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