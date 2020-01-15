Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико». Текстовый онлайн тоже есть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Атлетико».

Первая игра в Мадриде завершилась минимальной победой испанской команды.

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Первый матч – 0:1.

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