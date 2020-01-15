Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Атлетико». Текстовый онлайн тоже есть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Атлетико».
Первая игра в Мадриде завершилась минимальной победой испанской команды.
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- Дата проведения
- 11 марта, 23.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.
Первый матч – 0:1.
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