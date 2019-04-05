Марьямяки о серии со СКА: «Надеемся, судейство даст нам поиграть»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки высказался после победы над «Локомотивом» (5:1, 4-2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– Большое спасибо Майклу Пелино и его команде за серию. Мы не были готовы выиграть четвертый и пятый матчи, сегодня это получилось. В первом периоде получили четыре удаления, но даже в такой ситуации были готовы играть и выигрывать.

Думаю, что сегодня мы показали великолепный хоккей. Наши болельщики шесть лет ждали серии со СКА, наконец-то это случилось. Сейчас пару дней отдохнем, а затем начнем готовиться.

– Сможете ли вы перенести свою лучшую игру на серию против СКА?

– Пока мы об этом не думаем. Во-первых, они играют дома, на площадке, которая меньше, чем у нас. Мы надеемся, что судейство даст нам поиграть, – сказал Марьямяки.

СКА сыграет с «Йокеритом» во 2-м раунде Кубка Гагарина