«Барса» и «Реал» вылетели из Кубка, Месси нужен «Ман Сити», сообщения о попытке суицида Солдатовой и другие новости утра

1. Бомба в Кубке Испании – вылетели и «Реал», и «Барселона»! Команда Зидана дома уступила «Сосьедаду», а каталонцев выбил «Атлетик», забивший на 93-й! Впервые за 17 лет в 1/2 финала не будет ни «Барсы», ни «Мадрида», ни «Атлетико» – кто вообще мог предсказать такую четверку полуфиналистов?!

В матче «Реала», к слову, не обошлось без спорных судейских решений. «Сливочные» впервые в сезоне проиграли дома, прервалась 21-матчевая серия без поражений. Без связки Варан – Рамос у «Реала» в защите проходной двор.

2. Терпение Месси, похоже, лопнуло – он хочет, чтобы Бартомеу ушел, а тренером «Барсы» стал Хави. Многие клубы готовы переманить Лео – в первую очередь, конечно, «Ман Сити», Гвардиола словно по заказу рассказал, что ждет «Барсу» после ухода аргентинца. Объясняем, почему Месси плюс «Ман Сити» – это реально.

3. Появилась информация, что гимнастка Александра Солдатова была госпитализирована после попытки суицида. Она попала в НИИ Склифосовского, состояние оценивалось как удовлетворительное.

Сначала 21-летняя спортсменка вроде как объяснила все собственной глупостью, а потом выступила с опровержением – просто порезалась. Ирина Винер-Усманова тоже отрицает, что это была попытка самоубийства, и призывает не верить вбросам СМИ.

4. В борьбу за Кокорина включился «Рубин», причем возможен в том числе летний трансфер. Леонид Слуцкий это опровергает. Есть вариант, что Саша продлит контракт с «Зенитом» и все же уедет в «Сочи». Сам игрок, продолжающий работать с «Зенитом-2», уверен, что его будущее только в его руках.

5. Сборная России стартовала с поражения от Финляндии на Шведских играх (0:3), пропустив три гола за семь минут. Билялова пришлось менять, вышедший Самонов стал лучшим у россиян. По словам Кудашова, играть должен был совсем другой вратарь.

6. В последний день обменов в НБА Д’Анджело Расселл перешел в «Миннесоту», а «Клипперс» выменяли Маркуса Морриса у «Никс». Все главное о дедлайне мы собрали здесь.

7. Камила Валиева выиграла короткую программу на первенстве России, опередив Дарью Усачеву. У юношей после короткой лидирует Петр Гуменник. Арина Ушакова и Максим Некрасов победили в ритм-танце. Японка Рика Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов.

8. НХЛ. Кучеров набрал 527-е очко в 500-м матче в лиге и помог «Тампе» победить «Питтсбург», у Малкина 1+1, Ничушкин забил 10-й гол в сезоне. Другие результаты – здесь.

9. НБА. «Милуоки» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» принимают «Хьюстон». Остальные результаты – здесь.

10. Клубы АПЛ вернули прежние рамки летнего трансферного окна. Эта информация, похоже, пригодится вратарю «Челси» Кепе. А вот Лаутаро Мартинес в Англию не собирается.

11. Малком впервые с августа сыграл за «Зенит» – в товарищеском матче был разгромлен «Сабуртало» (4:0). В следующий раз Семак даст бразильцу еще больше игрового времени.

12. Церемония прощания с Кобе Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лейкерс».

13. ЦСКА в гостях проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги.

14. Антон Бабиков и Наталья Ушкина выиграли суперпасьюты на 8-м этапе Кубка России.

Цитаты дня

«Мы обязательно доживем до момента, когда «Зенит» выиграет ЛЧ». Семейные фантазии Тины Канделаки.

«Даже магазин «Мир папах» мне угрожает. За мной весь русский народ». Олег Кашин продолжает биться с Хабибом.

«У нас была практика выписки ######## от него, не премий». Журавель рассказал, каким начальником был Карпин.