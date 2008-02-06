Месси могут подписать «Юве», «МЮ», «Интер», «ПСЖ» или «Ман Сити» (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 32-летний форвард может продолжить карьеру в одном из пяти европейских клубов.

Трансфер Месси могут себе позволить «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

La Gazzetta dello Sport сегодня вышла с первой полосой, посвященной будущему Месси.

Напомним, что форвард вступил в конфликт со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем из-за его слов про бывшего главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде.

Также сообщалось, что Месси устал от ответственности за все происходящее в клубе. «Ман Сити» следит за ситуацией вокруг Месси в «Барселоне».

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Фото: La Gazzetta dello Sport