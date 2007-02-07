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    НБА. «Милуоки» принимает «Филадельфию», «Хьюстон» в гостях у «Лейкерс» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    «Милуоки» дома сыграет с «Филадельфией». «Лейкерс» на своем паркете примут «Хьюстон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Орландо
    Дата проведения
    7 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью
    Нью-Йорк
    Ниликина (0), Пэйтон (0), Буллок (0), Рэндл (0), Гибсон (0).
    Орландо
    Фульц (0), Фурнье (0), Гордон (0), Берч (0), Вучевич (0).

    Чикаго – Новый Орлеан
    Дата проведения
    7 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью
    Чикаго
    Саторански (0), Лавин (0), Хатчисон (0), Корнет (0), Янг (0).
    Новый Орлеан
    Болл (0), Холидэй (0), Ингрэм (0), Уильямсон (0), Фэйворс (0).

    Милуоки – Филадельфия
    Дата проведения
    7 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью
    Милуоки
    Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).
    Филадельфия
    Симмонс (0), Милтон (0), Харрис (0), Эмбиид (0), Хорфорд (0).

    Портленд – Сан-Антонио
    Дата проведения
    7 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    7 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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