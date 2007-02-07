НБА. «Милуоки» принимает «Филадельфию», «Хьюстон» в гостях у «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей.

«Милуоки» дома сыграет с «Филадельфией». на своем паркете примут «Хьюстон».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Андре Игудала – в «Майами», «Хьюстон» отказывается от центровых, «Лейкерс» торгуют Кузмой. Онлайн последнего дня обменов в НБА

В НБА провели самый массовый обмен в XXI веке: 12 игроков, 4 клуба. И он может стать еще крупнее