НБА. «Милуоки» принимает «Филадельфию», «Хьюстон» в гостях у «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Милуоки» дома сыграет с «Филадельфией». «Лейкерс» на своем паркете примут «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Саторански (0), Лавин (0), Хатчисон (0), Корнет (0), Янг (0).
- Дата проведения
- 7 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).
- Дата проведения
- 7 февраля, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андре Игудала – в «Майами», «Хьюстон» отказывается от центровых, «Лейкерс» торгуют Кузмой. Онлайн последнего дня обменов в НБА
В НБА провели самый массовый обмен в XXI веке: 12 игроков, 4 клуба. И он может стать еще крупнее