Сергей Семак: «Малкому нужна практика. С каждым матчем он будет набирать форму»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Грузия Олег Шатов Роберт Мак Вячеслав Караваев Алексей Сутормин Бауыржан Исламхан Сердар Азмун Дуглас Сантос Малком Эмилиано Ригони Вильмар Барриос Йордан Осорио Сабуртало Леон Мусаев Даниил Шамкин Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы над «Сабуртало» (4:0) в товарищеском матче, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Чем довольны и чем недовольны в матче с «Сабуртало»?

– Практику получили все, молодежь сыграла, все задачи, которые стояли, выполнили. Достаточно боевая игра, интенсивная – то, что нужно на сборах.

– Первые 20 минут «Сабуртало» активно прессинговал. Довольны ли выходом из-под прессинга?

– Нет, конечно. И поле, и состав ротируется. Пока сил было много и прессинг был достаточно активный, в передачу сложнее было выходить. Это абсолютно нормально, на протяжении всего матча показывать одинаково стабильный как выход из обороны, так и завершение. Иногда хорошо выходили, иногда – не очень, потому что не всегда все выходят на своих позициях, не всегда с теми партнерами, это рабочие моменты.

– Что не так с полем?

– Ребята жаловались, в первом тайме много скользили, падали. Кажется, вроде бы идеальное, но на самом деле жесткое, мышцы подустали у многих, поэтому есть некие проблемы у тех, у кого есть предрасположенность к ним. Для меня поле нормальное, но ребята жаловались.

– Как оцените состояние Малкома?

– Он тренируется в общей группе, сегодня вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, полгода не играл – естественно, нужно было почувствовать ритм игры. Игра достаточно непростая и по интенсивности, и по агрессивности, поэтому самое важное, что он здоров.

Думаю, с каждым матчем он будет набирать форму. Сегодня по плану у нас было от 20 до 30 минут, это была запланированная замена.

– Когда Малком будет готов на 90 минут?

– Думаю, в следующем матче он сыграет 45 минут. Надеюсь, на сборе в Турции он сможет полноценно сыграть одну или две игры.

– На сборах тренеры часто экспериментируют с тактикой, вы же играете 4-4-2. Нет мысли перейти на другую схему?

– Мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть. Основной состав будем наигрывать позже. Сейчас мы решаем другие задачи: просматриваем связки, просматриваем позиции. Поэтому сейчас не экспериментируем с тактикой.

– Во втором тайме Шамкин опускался довольно низко – он с Азмуном действовал совсем не так, как Дриусси с Дзюбой. Так было по ситуации, а не по вашему заданию?

– Конечно. Поначалу Шатов оставался, поэтому один из игроков опускался. У Шамкина по игровым ситуациям было больше необходимости опускаться в опорную зону.

– Какие вообще перспективы у Шамкина? Где он может играть?

– Восьмой номер. Он хорошо работает с мячом, хорошо видит поле, это очень умный игрок. Мы хотели его посмотреть, пока довольны тем, как он работает.

– Возвращение Ригони – чья инициатива? Это связано с уходом Мака?

– Да, Мак ушел, позиция освободилась под Ригони. У Роберта заканчивался контракт, ему была нужна игровая практика, здесь все ясно и понятно.

У нас была возможность вернуть Ригони, мы ей воспользовались. И в прошлом, и в этом году Ригони уходил, чтобы играть. Не всегда все складывается, как хочется нам и игрокам. Мы рады его возвращению, надеюсь, он нам поможет.

– Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

– Мы не говорили, что по каким-то причинам он не подошел, просто сейчас с приходом Ригони у нас полный комплект на этих позициях. Он нам понравился, у него появился хороший вариант в Эмиратах на полгода. Учитывая, что он не является легионером, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.

– В перерыве Сутормин, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев и Барриос выполняли беговые упражнения. Почему именно они?

– Бегали те, у кого нет никаких проблем. У кого есть недомогания, мышечные проблемы были освобождены от беговой работы, – сказал Семак.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья