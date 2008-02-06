Сергей Семак: «Малкому нужна практика. С каждым матчем он будет набирать форму»

Главный тренер Сергей Семак высказался после победы над (4:0) в товарищеском матче, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Чем довольны и чем недовольны в матче с «Сабуртало»?

– Практику получили все, молодежь сыграла, все задачи, которые стояли, выполнили. Достаточно боевая игра, интенсивная – то, что нужно на сборах.

– Первые 20 минут «Сабуртало» активно прессинговал. Довольны ли выходом из-под прессинга?

– Нет, конечно. И поле, и состав ротируется. Пока сил было много и прессинг был достаточно активный, в передачу сложнее было выходить. Это абсолютно нормально, на протяжении всего матча показывать одинаково стабильный как выход из обороны, так и завершение. Иногда хорошо выходили, иногда – не очень, потому что не всегда все выходят на своих позициях, не всегда с теми партнерами, это рабочие моменты.

– Что не так с полем?

– Ребята жаловались, в первом тайме много скользили, падали. Кажется, вроде бы идеальное, но на самом деле жесткое, мышцы подустали у многих, поэтому есть некие проблемы у тех, у кого есть предрасположенность к ним. Для меня поле нормальное, но ребята жаловались.

– Как оцените состояние ?

– Он тренируется в общей группе, сегодня вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, полгода не играл – естественно, нужно было почувствовать ритм игры. Игра достаточно непростая и по интенсивности, и по агрессивности, поэтому самое важное, что он здоров.

Думаю, с каждым матчем он будет набирать форму. Сегодня по плану у нас было от 20 до 30 минут, это была запланированная замена.

– Когда Малком будет готов на 90 минут?

– Думаю, в следующем матче он сыграет 45 минут. Надеюсь, на сборе в Турции он сможет полноценно сыграть одну или две игры.

– На сборах тренеры часто экспериментируют с тактикой, вы же играете 4-4-2. Нет мысли перейти на другую схему?

– Мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть. Основной состав будем наигрывать позже. Сейчас мы решаем другие задачи: просматриваем связки, просматриваем позиции. Поэтому сейчас не экспериментируем с тактикой.

– Во втором тайме Шамкин опускался довольно низко – он с Азмуном действовал совсем не так, как Дриусси с Дзюбой. Так было по ситуации, а не по вашему заданию?

– Конечно. Поначалу Шатов оставался, поэтому один из игроков опускался. У Шамкина по игровым ситуациям было больше необходимости опускаться в опорную зону.

– Какие вообще перспективы у Шамкина? Где он может играть?

– Восьмой номер. Он хорошо работает с мячом, хорошо видит поле, это очень умный игрок. Мы хотели его посмотреть, пока довольны тем, как он работает.

– Возвращение Ригони – чья инициатива? Это связано с уходом Мака?

– Да, Мак ушел, позиция освободилась под Ригони. У Роберта заканчивался контракт, ему была нужна игровая практика, здесь все ясно и понятно.

У нас была возможность вернуть Ригони, мы ей воспользовались. И в прошлом, и в этом году Ригони уходил, чтобы играть. Не всегда все складывается, как хочется нам и игрокам. Мы рады его возвращению, надеюсь, он нам поможет.

– Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

– Мы не говорили, что по каким-то причинам он не подошел, просто сейчас с приходом Ригони у нас полный комплект на этих позициях. Он нам понравился, у него появился хороший вариант в Эмиратах на полгода. Учитывая, что он не является легионером, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.

– В перерыве Сутормин, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев и Барриос выполняли беговые упражнения. Почему именно они?

– Бегали те, у кого нет никаких проблем. У кого есть недомогания, мышечные проблемы были освобождены от беговой работы, – сказал Семак.