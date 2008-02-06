«Реал» горит дома «Сосьедаду» – 1:4! Мерино забил четвертый гол

«Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 февраля, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
-
Реал Мадрид –
Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
-
Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).