«Реал» горит дома «Сосьедаду» – 1:4! Мерино забил четвертый гол

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«Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 1:4 (второй тайм)
Дата проведения
6 февраля, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Эдегор, 0:2 – 54 Исак, 0:3 – 56 Исак, 1:3 – 59 Марсело, 1:4 – 69 Мерино.
Реал МадридАреоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).
Предупреждения:
Эдегор (11), Ле Норман (19), Субельдия (66), Милитао (77).

Статистика Кубка Испании

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