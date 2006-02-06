«Челси» ищет Кепе замену. Будущее вратаря в клубе еще не определено

Будущее вратаря Кепы Аррисабалаги в остается неопределенным.

По информации Goal.com, лондонский клуб начал поиски нового голкипера на замену Кепе. При этом окончательного решения о будущем футболиста пока нет. Главный тренер будет консультироваться с некоторыми людьми, в частности, с , техническим советником клуба.

Отмечается, что перейти в «Челси» готов вратарь Андре Онана. У лондонцев также есть интерес к Нику Поупу из «Бернли», а также Майку Меньяну из «Лилля».

Кепа является самым дорогим вратарем в истории футбола. Летом 2018 года «Челси» заплатил за него «Атлетику» 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 24 из 25 матчей «Челси» в АПЛ и пропустил 30 голов.

В последнем матче с (2:2) ворота лондонцев защищал 38-летний Вилли Кабальеро.

Лэмпард оставил Кепу в запасе на матч с «Лестером». Кажется, он хочет нового вратаря