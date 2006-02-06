Месси хочет, чтобы Бартомеу ушел, а Хави стал главным тренером «Барсы» (El Chiringuito TV)

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Стало известно, какие изменения в «Барселоне» хочет видеть нападающий Лионель Месси.

Как сообщает El Chiringuito TV, форвард хочет, чтобы нынешний президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место пришел новый функционер.

Кроме того, Месси хочет, чтобы главным тренером «Барсы» стал экс-полузащитник клуба Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд». Сейчас с командой работает Кике Сетьен, который возглавил «Барселону» 14 января. 

Ранее стало известно о том, что Месси устал от ответственности за все происходящее в «Барселоне». Сообщалось, что он может покинуть клуб.

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