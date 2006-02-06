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    «Голден Стэйт» обменял Д’Анджело Расселла в «Миннесоту» на Эндрю Уиггинса и драфт-пики

    Теги переходы Миннесота НБА Эндрю Уиггинс Д’Анджело Расселл Джейкоб Эванс Омари Спеллмен Баскетбол

    «Голден Стэйт» обменял Д’Анджело Расселла в «Миннесоту», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    «Уорриорз» получат форварда Эндрю Уиггинса, защищенный пик первого раунда драфта-2021 (защищен топ-3) и пик второго раунда драфта-2021.

    Помимо Расселла, к «Тимбервулвс» присоединятся Джейкоб Эванс и Омари Спеллмен.

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    💣 Карл-Энтони Таунс и Д’Анджело Расселл в одной команде ⠀ #нба #баскетбол #nba #basketball

    Публикация от Баскетбол|Баскет: НБА|Евролига (@basketball_nba_sportsru)

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