«Голден Стэйт» обменял Д’Анджело Расселла в «Миннесоту» на Эндрю Уиггинса и драфт-пики

«Голден Стэйт» обменял Д’Анджело Расселла в «Миннесоту», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Уорриорз» получат форварда Эндрю Уиггинса, защищенный пик первого раунда драфта-2021 (защищен топ-3) и пик второго раунда драфта-2021.
Помимо Расселла, к «Тимбервулвс» присоединятся Джейкоб Эванс и Омари Спеллмен.
Андре Игудала – в «Майами», «Хьюстон» отказывается от центровых, «Лейкерс» торгуют Кузмой. Онлайн последнего дня обменов в НБА
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💣 Карл-Энтони Таунс и Д’Анджело Расселл в одной команде ⠀ #нба #баскетбол #nba #basketball