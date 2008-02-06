Кокорин о том, от кого зависит его будущее: «Только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который сейчас тренируется с «Зенитом-2», заявил, что его будущее зависит только от него самого.
– Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?
– Нет, абсолютно все хорошо.
– Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?
– Только от меня.
– Ни от чего и ни от кого другого?
– Да, именно так, – сказал Кокорин.
Ранее Кокорин отказался от перехода в «Сочи» и сейчас тренируется с «Зенитом-2». Его контракт рассчитан до лета.
«Зенит» может продлить с Кокориным контракт на 2,5 года и отдать его в аренду «Сочи»