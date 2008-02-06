Кокорин о том, от кого зависит его будущее: «Только от меня»

Теги Зенит премьер-лига Россия Зенит-2 Александр Кокорин Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который сейчас тренируется с «Зенитом-2», заявил, что его будущее зависит только от него самого. 

– Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?

– Нет, абсолютно все хорошо.

– Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?

– Только от меня.

– Ни от чего и ни от кого другого?

– Да, именно так, – сказал Кокорин.

Ранее Кокорин отказался от перехода в «Сочи» и сейчас тренируется с «Зенитом-2». Его контракт рассчитан до лета.

«Зенит» может продлить с Кокориным контракт на 2,5 года и отдать его в аренду «Сочи» 

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