Кокорин о том, от кого зависит его будущее: «Только от меня»

Нападающий Александр Кокорин, который сейчас тренируется с «Зенитом-2», заявил, что его будущее зависит только от него самого.

– Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?

– Нет, абсолютно все хорошо.

– Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?

– Только от меня.

– Ни от чего и ни от кого другого?

– Да, именно так, – сказал Кокорин.

Ранее Кокорин отказался от перехода в «Сочи» и сейчас тренируется с «Зенитом-2». Его контракт рассчитан до лета.

«Зенит» может продлить с Кокориным контракт на 2,5 года и отдать его в аренду «Сочи»