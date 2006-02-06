Товарищеские матчи. «Зенит» против «Сабуртало», «Зенит-2» Кокорина сыграет с сербским «Спартаком», «Рубин» – с «Войводиной»

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге.
«Зенит» сыграет с грузинским «Сабуртало», «Рубин» встречается с «Войводиной».
Товарищеские матчи
Бенидорм, Испания
Зенит Россия – Сабуртало Грузия – 18:30
Белек, Турция
Тамбов Россия – Городея Беларусь – 14:00
Белек, Турция
Рубин Россия Войводина Сербия – 15:00
Турция
Зенит-2 Россия – Спартак Суботица Сербия – 16:00
Турция
Ахмат Россия – Лудогорец Болгария – 17:00
Белек, Турция
Оренбург Россия – Спартак Юрмала Латвия – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.