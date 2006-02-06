Товарищеские матчи. «Зенит» против «Сабуртало», «Зенит-2» Кокорина сыграет с сербским «Спартаком», «Рубин» – с «Войводиной»

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Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге.

«Зенит» сыграет с грузинским «Сабуртало», «Рубин» встречается с «Войводиной».

Товарищеские матчи

Бенидорм, Испания

Зенит Россия – Сабуртало Грузия – 18:30

Белек, Турция

Тамбов Россия – Городея Беларусь – 14:00

Белек, Турция

Рубин Россия Войводина Сербия – 15:00

Турция

Зенит-2 Россия – Спартак Суботица Сербия – 16:00

Турция

Ахмат Россия – Лудогорец Болгария – 17:00

Белек, Турция

Оренбург Россия – Спартак Юрмала Латвия – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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