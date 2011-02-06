«МЮ» не сможет подписать Лаутаро. Игрок намерен перейти в «Барсу» (ESPN)

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не перейдет в , сообщает ESPN.

По информации источника, манкунианцы потерпели неудачу в попытках подписать аргентинца.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет подписать минимум одного форварда в летнее трансферное окно, и скауты клуба были уверены, что Мартинес впишется в состав «Юнайтед».

Однако руководству английской команды дали понять, что футболист намерен перейти в «Барселону».

Напомним, что отступные за нападающего составляют 111 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел 20 матчей в Серии А, набрав 15 (11+4) очков.

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.