«МЮ» не сможет подписать Лаутаро. Игрок намерен перейти в «Барсу» (ESPN)

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
По информации источника, манкунианцы потерпели неудачу в попытках подписать аргентинца.
Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет подписать минимум одного форварда в летнее трансферное окно, и скауты клуба были уверены, что Мартинес впишется в состав «Юнайтед».
Однако руководству английской команды дали понять, что футболист намерен перейти в «Барселону».
Напомним, что отступные за нападающего «Интера» составляют 111 миллионов евро.
В этом сезоне Мартинес провел 20 матчей в Серии А, набрав 15 (11+4) очков.
Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.