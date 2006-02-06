Малком впервые выйдет в старте «Зенита». Он не играл с августа

Полузащитник Малком выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против грузинского .

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.

Эта игра станет для бразильца первой в основном составе петербургского клуба с момента его перехода из «Барселоны» летом 2019 года.

Кроме того, выйдет на поле впервые с августа. Тогда он сыграл 19 минут против «Краснодара» (1:1) и провел 45 минут в матче против «Динамо» (2:0).

Вы сможете посмотреть матч между «Зенитом» и «Сабуртало» в прямом эфире на Sports.ru. Начало игры – в 18:30 по московскому времени.