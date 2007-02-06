Пеп о возможном уходе Месси из «Барсы»: «Им нужно будет время, чтобы привыкнуть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил то, как на «Барселону» повлияет возможный уход форварда из клуба.

– Если Месси уйдет из «Барсы», то это повлияет на команду так же, как на «Реал» повлиял уход Криштиану Роналду?

– Это неминуемо. Такие парни забивают 40 или 50 голов за сезон. Такие игроки очень важны.

Когда Месси уйдет из «Барселоны», им нужно будет время, чтобы привыкнуть. Это неизбежно, – сказал Гвардиола в интервью Post United.

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