Канделаки – мужу: «Мы обязательно доживем до момента, когда «Зенит» выиграет ЛЧ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила уверенность в том, что когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов, поздравляя с днем рождения своего мужа Василия Бровко.

«Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза. Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» должен стать чемпионом!

Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба.

Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.

Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит» — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента.

Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца.

Ты никогда не бережешь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врожденная черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего.

Продолжай идти своим путем, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь, — твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем еще юные 33. Целую и люблю!» – написала Канделаки.