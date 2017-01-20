Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

«Вчера к нам поступила, пока посетителям к ней нельзя. Состояние удовлетворительное, температура вечером и утром – 36,8», – цитирует РИА Новости представителя лечебного учреждения.

Ранее Солдатову госпитализировали с телесными повреждениями в связи с попыткой суицида.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в интервью от 4 февраля рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

Винер разнесла ученицу за золото ЧМ. Такое бывает только в гимнастике