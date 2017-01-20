Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая была госпитализирована после попытки суицида, пришла в больницу самостоятельно, сообщает телеграм-канал Mash.

«Александра Солдатова сама пришла в Морозовскую больницу в Москве. Это ближайшее к дому медучреждение.

Зачем? На этот вопрос Солдатова ответила про свою глупость. А потом испугалась и пошла к врачам. Девушку решили госпитализировать, поскольку это все-таки попытка суицида.

В машине скорой (ее повезли в Склиф) вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем», – говорится в сообщении телеграм-канала.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», – цитирует Mash спортсменку.

Ранее стало известно, что Солдатова с телесными повреждениями находится в московском НИИ имени Склифосовского. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

После попытки суицида госпитализирована чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова