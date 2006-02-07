Судья в игре «Реал» – «Сосьедад» 4 раза проверял голы с ВАР. Повтор отмененного гола Винисиуса не показали по ТВ

В матче 1/4 финала – «Сосьедад» (3:4) несколько раз была задействована система видеопомощи арбитрам (ВАР).

Во втором тайме на 49-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос отменил гол форварда гостей из-за офсайда, воспользовавшись видеоповтором.

На 79-й минуте полузащитник «Реала» Винисиус забил головой, однако это взятие ворот также было отменено после ВАР. В трансляции матча не стали давать повтор этого момента.

На 81-й минуте хавбек «Реала» Родриго забил с передачи Винисиуса в пустые ворота. Лаос изучил этот момент, но принял решение засчитать гол.

На 93-й минуте защитник «сливочных» Начо головой забил последний гол в игре. Судья засчитал гол после ВАР.

Также в моменте с голом на 56-й минуте автор забитого мяча Исак, возможно, находился в офсайде. Арбитр не стал обращаться к ВАР.

Фото: скриншот трансляции