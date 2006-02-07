Судья в игре «Реал» – «Сосьедад» 4 раза проверял голы с ВАР. Повтор отмененного гола Винисиуса не показали по ТВ

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании судьи Антонио Мигель Матеу Лаос Начо Фернандес видеоповторы Александер Исак Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

В матче 1/4 финала «Реал» – «Сосьедад» (3:4) несколько раз была задействована система видеопомощи арбитрам (ВАР).

Во втором тайме на 49-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос отменил гол форварда гостей Александера Исака из-за офсайда, воспользовавшись видеоповтором.

На 79-й минуте полузащитник «Реала» Винисиус забил головой, однако это взятие ворот также было отменено после ВАР. В трансляции матча не стали давать повтор этого момента.

На 81-й минуте хавбек «Реала» Родриго забил с передачи Винисиуса в пустые ворота. Лаос изучил этот момент, но принял решение засчитать гол.

На 93-й минуте защитник «сливочных» Начо головой забил последний гол в игре. Судья засчитал гол после ВАР.

Также в моменте с голом «Сосьедада» на 56-й минуте автор забитого мяча Исак, возможно, находился в офсайде. Арбитр не стал обращаться к ВАР.

Фото: скриншот трансляции

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья