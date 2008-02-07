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    Церемония прощания с Кобе Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лейкерс»

    Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

    24 февраля на арене «Лейкерс» Staples Center состоится церемония прощания с легендой калифорнийского клуба Кобе Брайантом.

    Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии. Всего на борту находились девять человек, все они погибли.

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