Церемония прощания с Кобе Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лейкерс»

24 февраля на арене Staples Center состоится церемония прощания с легендой калифорнийского клуба .

Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии. Всего на борту находились девять человек, все они погибли.

Игра Кобе была страстью и романтикой баскетбола. Он рисковал всем, чтобы выиграть все

Люблю тебя, Кобе

Кобе за стеклом. Как Брайант становился частью нашей жизни

В нулевые Кобе был одним из самых ненавистных игроков. К концу карьеры он стал примером для подражания