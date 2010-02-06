Олег Кашин о фанатах Хабиба: «Даже магазин «Мир папах» мне угрожает. За мной весь русский народ»

Политический журналист Олег Кашин признался, что получает угрозы в свой адрес из-за критики чемпиона UFC в легком весе .

«За мной, я думаю, весь русский народ, вся наша аудитория. И вы лично. Вчерашнее мое высказывание про смешанные единоборства и про Хабиба Нурмагомедова вызвали шквал довольно агрессивной реакции.

Даже магазин «Мир папах» угрожает мне. При том, что у него самого проблемы с налоговой.

Я далек от спорта, смешанных единоборств – в том числе. Но мне представляется принципиально важным этот момент. Мне кажется, унизительно фильтровать свою речь, опасаясь того, что какие-то недалекие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физические неприятности.

Этот страх унизителен. Тем более для людей в цивилизованном обществе. Я шлю лучи возмущения и протеста всем, кто считает допустимым угрожать и говорить гадости. И считаю, что слово всегда сильнее любой стали, любого кулака.

Эти люди хотят доказать, что я был прав, называя их дикарями? Доказывайте», – рассказал Кашин.

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