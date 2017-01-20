После попытки суицида госпитализирована чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявил собеседник агентства. Отмечается, что следователи проводят по данному факту проверку.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в интервью от 4 февраля рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

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