Кокорин об адаптации в «Зените-2»: «В первые дни было непросто, но ничего, втянулся»

Нападающий Александр Кокорин рассказал об адаптации в «Зените-2».

– Успели привыкнуть к требованиям главного тренера и адаптироваться в коллективе?

– Да, конечно. Все молодцы, стараются. Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше.

Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

– Мне показалось, вы очень легко нашли взаимопонимание с партнерами в игре с «Гремио Новоризонтино».

– Мы привыкаем друг к другу, наигрываем связи. Хорошо, что выиграли, настроение было хорошее.

– По ходу игры вы сменили три амплуа. Где чувствовали себя наиболее комфортно?

– Конечно, удобнее всего играть ближе к чужим воротам, но я понимаю, что тренерский штаб преследует свои цели, смотрят ребят, поэтому меня и попросили играть на нескольких позициях, – сказал Кокорин.