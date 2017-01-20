Ирина Винер: «Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо. СМИ устроили бардак с идиотскими вбросами»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что совершенно здорова.

Сегодня появилась информация, что Солдатова лежит в больнице после попытки суицида. Позже сама спортсменка опровергла эти сообщения.

«Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, всё у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем. Она порезалась, ей зашили рану.



СМИ могут о чем-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими. Оставьте в покое Солдатову!» – рассказала Винер.