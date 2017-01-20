Ирина Винер: «Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо. СМИ устроили бардак с идиотскими вбросами»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Александра Солдатова Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что Александра Солдатова совершенно здорова.

Сегодня появилась информация, что Солдатова лежит в больнице после попытки суицида. Позже сама спортсменка опровергла эти сообщения.

«Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, всё у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем. Она порезалась, ей зашили рану.
 
СМИ могут о чем-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими. Оставьте в покое Солдатову!» – рассказала Винер.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья