«Барселона» вылетела из Кубка Испании, пропустив от «Атлетика» на 93-й минуте (0:1)

«Барселона» в гостях проиграла «Атлетику» в 1/4 финала Кубка Испании (0:1) и выбыла из турнира.
Победный гол форвард команды из Бильбао Иньяки Уильямс забил на 93-й минуте.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
- Гол:
- 1:0 – 90 Уильямс.
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Атлетик –
Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.
- Предупреждения:
- Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).
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