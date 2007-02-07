«Барселона» вылетела из Кубка Испании, пропустив от «Атлетика» на 93-й минуте (0:1)

Теги Барселона Атлетик Кубок Испании Sports.ru Иньяки Уильямс Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Атлетику» в 1/4 финала Кубка Испании (0:1) и выбыла из турнира.

Победный гол форвард команды из Бильбао Иньяки Уильямс забил на 93-й минуте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Атлетик – Барселона 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Уильямс.
АтлетикУнаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
Барселонатер Стеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.
Предупреждения:
Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился

Статистика Кубка Испании

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья