«Барселона» вылетела из Кубка Испании, пропустив от «Атлетика» на 93-й минуте (0:1)

в гостях проиграла «Атлетику» в 1/4 финала Кубка Испании (0:1) и выбыла из турнира.

Победный гол форвард команды из Бильбао Иньяки Уильямс забил на 93-й минуте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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