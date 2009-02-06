«Ман Сити» следит за ситуацией вокруг Месси в «Барселоне» (ESPN)

«Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В английском клубе уверены, что если 32-летний аргентинец решит покинуть «Барсу», будет приоритетным вариантом для него.

В контракте Месси есть опция, позволяющая ему бесплатно покинуть «Барсу» в конце сезона, хотя неизвестно, есть ли при этом у игрока право присоединиться к такому клубу, как «Сити».

Англичане признают вариант с совершением этой сделки маловероятным, однако «Сити» будет заинтересован в подписании Месси, если он решит сменить клуб этим летом или в 2021 году.

В «Ман Сити» считают, что будут лидировать в борьбе за Месси из-за его прекрасных отношений со спортивным директором Чики Бегиристайном, исполнительным директором Ферраном Сориано и главным тренером команды .

Напомним, что под руководством Гвардиолы Месси в составе «Барселоны» трижды выиграл испанский чемпионат и два раза победил в Лиге чемпионов за четыре года.

Кроме того, «Сити» – единственный клуб, который способен платить Месси зарплату – 50 млн фунтов в год.

Ранее Месси вступил в конфликт со спортивным директором «Барселоны» после его слов об экс-главном тренере каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился