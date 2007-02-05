НБА. «Денвер» разгромил «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли четыре матча.

«Денвер» Йокича разгромил «Портленд» Лилларда. Лидирующие на Западе дома обыграли «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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