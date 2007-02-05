НБА. «Денвер» разгромил «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
«Денвер» Йокича разгромил «Портленд» Лилларда. Лидирующие на Западе «Лейкерс» дома обыграли «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Ингрэм (32 + 7 подборов), Уильямсон (20 + 7 подборов + 5 потерь), Болл (11 + 14 подборов), Холидэй (7), Фэйворс (0) – старт; Редик (13), Мелли (9), Харт (8 + 7 подборов), Мур (8), Хэйс (0).
- Дата проведения
- 5 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (40 + 9 подборов + 12 передач), Хауз (22 + 9 подборов), Гордон (16), Маклемор (14), Такер (13 + 10 подборов) – старт; Риверс (11), Сефолоша (7), Хартенштайн (2).
- Шарлотт
- Розир (20), Бриджес (20 + 15 подборов), Грэм (16 + 10 передач), Коди Мартин (12), Зеллер (3) – старт; Монк (19), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Вашингтон (8), Бэйкон (2).
- Дата проведения
- 5 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Йокич (29 + 13 подборов + 9 передач), Мюррэй (20 + 6 передач), Грант (17), Бартон (16), Харрис (2) – старт; Бизли (14), Моррис (7), Крэйг (7), Эрнангомес (7 + 11 подборов), Чанчар (4), Дозьер (2), Вандербилт (2).
- Дата проведения
- 5 февраля, 06.00, «Staples Center»
- Лейкерс
- Джеймс (36 + 7 подборов + 9 передач), Дэвис (18), Макги (14), Брэдли (8), Грин (5 + 7 подборов) – старт; Кузма (18 + 12 подборов), Ховард (12 + 11 подборов), Рондо (7 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Дэниелс (3), Карузо (2), Кук (0), Дадли (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кобе за стеклом. Как Брайант становился частью нашей жизни
Игра Кобе была страстью и романтикой баскетбола. Он рисковал всем, чтобы выиграть все