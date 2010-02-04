Абидаль о Вальверде: «Многие игроки не были удовлетворены. После матча с «Реалом» мы начали работу над его уходом»

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Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, когда клуб начал поиски замены тренеру Эрнесто Вальверде, приведшие к назначению Кике Сетьена.

«Наш департамент всегда должен быть готов, потому что не знаешь, что может случиться. Мы начали работать над поиском тренера в мое первое лето.

Мы собирали информацию, а после этого президент решил продлить контракт [с Вальверде]. Мы приняли это решение, но уже осознавали, что проблема не в результатах, а в том, что происходит внутри клуба.

Такие решения принимать нелегко, но после матча с «Реалом» (0:0) 18 декабря мы начали предметно работать над над уходом [Вальверде].

Мы смотрели на игры, а не на результаты – на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях.

И многие игроки не были удовлетворены [Вальверде] или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в коллективе.

Отношения между тренером и командой всегда были хорошими, но есть вещи, которые я как бывший игрок улавливаю. Я рассказал клубу, что думаю, и мы приняли решение.

У Сетьена наша ДНК, он любит работать и помогает игрокам, которые мало играют, чувствовать себя частью команды. Должна быть коммуникация, это делает команду лучше и добавляет конкуренции», – сказал Абидаль.

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