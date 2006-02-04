Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Ростов» против «Партизана»

В Катаре проходит с участием клубов Премьер-лиги.

Во 2-м туре «Ростов» играет с «Партизаном». На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча.

Кубок Париматч Премьер

Катар, Доха

Партизан Сербия – Ростов Россия – 18:00

Положение команд: «Спартак» – 3 (1), «Партизан» – 2 (1), «Локомотив» – 1 (1), «Ростов» – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Год назад «Спартак» Кононова феерил в Катаре. Федун был счастлив: говорил, есть игра, пас, комбинации и забегания

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