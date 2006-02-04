Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Ростов» против «Партизана»

В Катаре проходит Кубок Париматч Премьер с участием клубов Премьер-лиги.
Во 2-м туре «Ростов» играет с «Партизаном». На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча.
Кубок Париматч Премьер
Катар, Доха
Партизан Сербия – Ростов Россия – 18:00
Положение команд: «Спартак» – 3 (1), «Партизан» – 2 (1), «Локомотив» – 1 (1), «Ростов» – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Год назад «Спартак» Кононова феерил в Катаре. Федун был счастлив: говорил, есть игра, пас, комбинации и забегания