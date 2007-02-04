У Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он пропускал 4 месяца из-за такой травмы, это 7-е мышечное повреждение за 3 года

«Барселона» уточнила характер травмы полузащитника .

22-летний француз вчера получил повреждение бедра на тренировке. Сообщалось, что он пропустит минимум две недели.

Сегодняшние медицинские тесты показали, что у Дембеле полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

В ближайшие часы будет принято решение о том, какое лечение будет применено.

Это уже седьмое мышечное повреждение у игрока менее чем за три года в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, сейчас у Дембеле та же травма, из-за которой он пропустил 4 месяца в 2017 году, только речь о другом бедре. Тогда французу потребовалась операция.

Напомним, что Дембеле находился на финальной стадии восстановления после своей предыдущей травмы. В матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который проходил 27 ноября, хавбек получил разрыв бицепса бедра.

В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.