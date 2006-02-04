«Ливерпуль» выйдет самым молодым составом в истории на игру со «Шрусбери». Джонс – самый молодой капитан

Полузащитник Кертис Джонс выведет «Ливерпуль» в качестве капитана на переигровку 4-го раунда Кубка Англии против .

Он станет самым молодым капитаном в истории клуба. Джонсу сегодня 19 лет и 5 дней.

Кроме того, состав станет самым молодым в истории клуба во всех турнирах. Его средний возраст – 19 лет и 102 дня.

Состав «Ливерпуля»: Келлехер, Уильямс, Хувер, ван ден Берг, Кларксон, Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар, Эллиот.

Таким образом, «красные» обновят рекорд, установленный в этом же сезоне, когда на четвертьфинал Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5) вышел состав, средний возраст которого не превышал 19 лет и 182 дней.

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