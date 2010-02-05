🤣Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ

В перевыборах президента РПЛ примет участие лишь действующий глава Премьер-лиги Сергей Прядкин, сообщил журналист Василий Конов.
«В полночь истек срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года.
На выборы, по моей информации, идет действующий глава лиги Сергей Прядки и ... И все 🤷🏻♂️ На 23:59 документы поступили лишь от него.
Спрашивается – ну и на кой все это было? 17 марта Сергей Прядкин продлит свои полномочия. Ожидаемо. Реальных кандидатов как не было, так и нет», – написал Конов в своем телеграм-канале.
Ранее «Зенит» и 15 других клубов выдвинули Прядкина в кандидаты на пост президента РПЛ.
Напомним, 16 января единогласным решением на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин, однако РФС не утвердил это решение из-за нарушения регламента.
РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав
Отмена выборов Прядкина – шанс на конкуренцию идей. Но лига об этом давно не думает