🤣Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ

В перевыборах президента РПЛ примет участие лишь действующий глава Премьер-лиги Сергей Прядкин, сообщил журналист .

«В полночь истек срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года.

На выборы, по моей информации, идет действующий глава лиги Сергей Прядки и ... И все 🤷🏻‍♂️ На 23:59 документы поступили лишь от него.

Спрашивается – ну и на кой все это было? 17 марта Сергей Прядкин продлит свои полномочия. Ожидаемо. Реальных кандидатов как не было, так и нет», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее «Зенит» и 15 других клубов выдвинули Прядкина в кандидаты на пост президента РПЛ.

Напомним, 16 января единогласным решением на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин, однако не утвердил это решение из-за нарушения регламента.

РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав

Отмена выборов Прядкина – шанс на конкуренцию идей. Но лига об этом давно не думает