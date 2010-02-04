Одриосола травмировал Перишича на тренировке «Баварии», хорват пропустит 2 месяца

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич получил серьезную травму.
31-летний хорват сломал лодыжку на сегодняшней тренировке.
Как сообщил тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик, на то, чтобы перелом сросся, потребуется около четырех недель, затем Перишич приступит к восстановительным занятиям.
По информации Marca, травму Перишичу, который пропустит в общей сложности около двух месяцев, нанес защитник Альваро Одриосола.
Перишич был арендован «Баварией» у «Интера» прошлым летом, а Одриосола – у «Реала» этой зимой.