Месси о словах Абидаля про Вальверде: «Надо называть имена игроков, иначе мы мараем всех. Все несут ответственность»

Теги Эрик Абидаль Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на выступление спортивного директора Эрика Абидаля в прессе.

Француз рассказал о том, что начал работу над уходом тренера Эрнесто Вальверде после матча с «Реалом» (0:0) 18 декабря. Он также заявил, что «многие игроки не были удовлетворены».

«Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.

Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке.

Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего, за принимаемые ими решения.

Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», – написал Месси в сторис инстаграма.

При Вальверде раздевалка «Барсы» раскололась на две группировки. А Месси давно решает больше любого тренера

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