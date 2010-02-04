Федун о расширении РПЛ: «Деньги волнуют только меня и «Краснодар». 18 команд – это потеря»

Владелец Леонид Федун высказался о расширении РПЛ.

– Я уже сказал, что это глупость. Провели исследование, взяли уважаемую фирму, если не ошибаюсь, Pricewaterhouse, которая показала, что самый эффективный способ для всех команд, для лиги зарабатывать деньги – это плей-офф, как в Голландии делается или в Бельгии. А самый неэффективный – это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческого успеха.

Но задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в Премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар». А всем остальным...

– Подождите, а что, не волнуют деньги?

– Нет. Для меня 18 команд – это будет потеря. Ну я какие-то деньги заработаю, все равно люди придут, но никакой коммерческой составляющей в этом решении нет, – сказал Федун.

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво