У Холанда 8 голов в 4 матчах за «Боруссию». Он ни разу не отыграл 90 минут

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором гола в матче с «Вердером» (2:3, второй тайм) в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

Форвард проводит свою четвертую официальную игру за дортмундский клуб. Он перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» этой зимой.

В четырех играх за «шварцгельбен» на счету Холанда восемь голов. При этом он еще ни разу не проводил матч в полном объеме.

В трех случаях норвежец выходил во втором тайме, в одной игре его заменили на 77-й минуте.

Статистику Эрлинга Холанда можно посмотреть здесь.