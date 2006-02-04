Хабиб о жизни вне спорта: «Занимался бы сельским хозяйством. Как-то же надо на жизнь зарабатывать»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чем хотел себя реализовать, если бы не занимался спортом.
«Я жил в селении. У нас в селении чем занимаются? Если бы я не тренировался...
Не знаю. Сельским хозяйством. А чем еще там заниматься? Как-то же надо на жизнь зарабатывать», – заявил Нурмагомедов.
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